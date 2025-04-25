Нацистская гидра исцелилась и вновь пытается захватить мировое господство. Мы видим, как грубо искажают исторические факты, обесценивают подвиги наших ветеранов, победу пытаются приписать себе те, кто едва подносил патроны, не потеряв при этом на войне ни одного своего солдата.

И как Запад манипулирует и угрожает суверенным странам своего же блока, которые признают единственно верные итоги Великой Победы. В условиях гибридной войны мы стали еще сильнее. Мы должны сплотиться и выступить единым фронтом против всех информационных вбросов и провокаций.

Как наши предки не стали на колени перед врагами, так и мы не намерены склонить голову перед нашим противником.