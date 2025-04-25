Наши славные белоруски были подпольщицами и партизанами, врачами и медсестрами, снайперами и танкистами. Подвиги Елены Мазаник, Надежды Троян, Марии Осиповой из Минска, Анны Масловской, Ефросиньи Зеньковой из Витебской области, Зинаиды Портновой и Татьяны Мариненко из Полоцка и многих-многих других будут вечно звучать в наших сердцах бессмертной одой, каждая строка которой написана кровью, слезами и болью. И в то же время верой, надеждой и любовью.

В этом славном пантеоне героев-белорусок — Зинаида Туснолобова-Марченко. Она — пример необычайной силы, человеческой стойкости и мужества. Легендарная медсестра спасла более сотни солдат, вынося на себе раненых под ливнем пуль и разрывов снарядов. В одном из боев сама была тяжело ранена, лишилась рук и ног. Несмотря на чудовищные испытания, она не сломалась. Одно только упоминание ее имени побуждало советских воинов к бесстрашной борьбе против фашизма, наделяло их несокрушимой силой и желанием во что бы то ни стало отомстить.

Глубокий след в моем сердце оставила встреча с этой легендарной женщиной, одной из 17 женщин-медиков, удостоенных звания Героя Советского Союза. Еще будучи школьницей, мне выпала великая честь поздравить ее с Днем Победы. И как сегодня помню эту теплую встречу и ее просьбу — защищать нашу страну, чтобы никогда не повторилась трагедия, которую довелось пережить нашему старшему поколению. Эти слова я несу через всю свою жизнь, рассказывая об этом своим детям и внукам.

И таких примеров женского героизма множество.