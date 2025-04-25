Путь к которой в календаре мировой истории пролегал через битву добра и зла, света и тьмы, справедливости и беззакония. Чудовищная нацистская машина не щадила никого — ни мужчин, ни стариков, ни детей. Ни тех, кто по своей природе рожден, чтобы созидать и хранить мир. Женщин война испытывала на стойкость с особой жестокостью, вырывая из сердца самое дорогое — детей, мужей и родителей.

По прошествии 80 лет со дня окончания Великой Отечественной войны мы как никогда осознаем огромный неоценимый вклад тех, кого привычно называют слабой половиной человечества.

Но жизнь не раз доказывала обратное. Юные девочки, храбрые мамы и мудрые бабушки на фронтах и в тылу показали всему миру беспримерную стойкость в самые тяжелые мрачные времена».