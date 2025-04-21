Национальный банк с 1 мая 2025 года расширяет перечень финансовых инструментов кредитно-депозитного рынка, по которым устанавливаются значения расчетных величин стандартного риска.

В частности, вводится в действие расчетная величина стандартного риска по новым кредитам, предоставленным юридическим лицам в национальной валюте на срок более трех лет. Установление данного показателя направлено на стимулирование банков к наращиванию инвестиционного финансирования экономики и недопущение чрезмерного роста максимальных процентных ставок по данному виду кредитов.

Также в целях создания условий для роста устойчивой ресурсной базы банков без необоснованного повышения отдельными банками ее стоимости возобновляется установление расчетной величины стандартного риска по новым срочным безотзывным банковским вкладам физических лиц со сроком возврата более одного года.

Таким образом, на май 2025 года решением Правления Национального банка установлены следующие значения расчетных величин стандартного риска:

для новых срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) физических лиц со сроком возврата более одного года – 15,29 процента годовых;

для новых кредитов, предоставленных юридическим лицам на срок до трех лет включительно (за исключением льготных), – 12,87 процента годовых;

для новых кредитов, предоставленных юридическим лицам на срок более трех лет (за исключением льготных), – 12,29 процента годовых;

для новых кредитов, предоставленных физическим лицам (за исключением льготных), – 18,18 процента годовых.

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