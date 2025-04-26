В игре приняли участие 7 команд из СШ №1 райцентра, Глазовской, Дуравичской, Коммунаровской, Неговской, Уваровичской и Узовской школ.



Состязания состояли из четырех этапов, таких как «Штаб», «Выдвижение», «Маневрирование», «Наступление». На каждом из них участникам сообщали задание, отмечали правильность его выполнения. В одних учитывалась ловкость, меткость выполнения, в других – скорость. Дети с огромным интересом участвовали в игре.

По итогам в командном зачете места распределились следующим образом: 1-е место заняла команда «Рысята» (Уваровичская СШ), 2-е место у команды «Морячки» (Коммунаровская СШ) и 3-е – у команды «Дружина» СШ №1. Заместитель военного комиссара майор Павел Вергун вручил участникам дипломы, а грамотой военного комиссариата Буда-Кошелевского и Чечерского районов в личном первенстве за победу в смотре строя «Будь готов!» награжден Даниил Журов из Уваровичской СШ.

Военно-патриотическая игра «Зарничка» прошла очень весело. Ребята отлично справились со всеми заданиями и показали свою ловкость, сноровку, дружескую поддержку и взаимопомощь.