Внедрение цифровых технологий, справедливость принимаемых мер, действенный контроль и достижение нулевой бюрократии – главные задачи документа. Выполнение их требует повышенной ответственности государственных органов власти и управления, усиленной исполнительской дисциплины.

«Директива является одним из основных документов для каждого на своем рабочем месте. Вы должны понимать, как ее положения будут внедряться и действовать в конкретном коллективе. Впереди пятилетка качества, она подразумевает качественный труд по всем направлениям. Поэтому если все пункты документа будут эффективно внедряться, то каждая организация нашего региона сможет многое сделать для развития Гомельской области», – подытожил председатель облисполкома.

Гомельщина официально