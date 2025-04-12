«Фашисты стирали людей вместе с деревнями и городами. За последнее пятилетие мы реконструировали существующие мемориалы и построили новые: «Ола» в Светлогорском районе, «Детям – жертвам войны» в Жлобинском районе, «Партизанская криничка» в Гомельском районе, «Озарчский лагерь смерти» в Калинковичском районе, «Древо жизни» в Гомеле. В день областного субботника приступили к реконструкции мемориального комплекса «Багратион». Все это говорит о том, что историю надо изучать не только по учебникам, но на местах боевой славы нашей родной страны».