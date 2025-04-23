В профсоюзы обращаются молодые люди, которых призвали на срочную службу, а также те, кто успел начать трудовую деятельность после армии. Их интересует, какие гарантии предоставляет им законодательство. Напоминаем самое важное.

Если работника призвали в армию или на альтернативную службу, наниматель обязан расторгнуть с ним трудовой договор исключительно по статье 44 Трудового кодекса. Молодой человек должен предоставить соответствующий документ о призыве. В этом случае он имеет право на выходное пособие – в размере не менее двухнедельного среднего заработка.

После службы у молодого человека есть три месяца, чтобы вернуться на прежнее место работы или получить аналогичную должность. При этом полагается выплата – в размере не менее одной минимальной зарплаты. А еще службу могут зачесть в срок отработки, если они совпали по времени.

Кроме того, профсоюзы продолжают работу с руководством предприятий по поддержке молодых работников, возвращающихся из армии. Во многих коллективных договорах прописаны дополнительные меры поддержки. Например, на одном из машиностроительных предприятий тем, кто после службы возвращается и подписывает контракт на максимальный срок, выплачивают единовременное вознаграждение – 5000 рублей.

Профсоюзы продолжают поддерживать и тех, кто служит сейчас. Так, ранее мы писали об акции «Народ и армия едины», прошедшей в Брестской области в преддверии Дня защитников Отечества. Ее участниками стали военнослужащие, которые до призыва трудились в агропромышленном комплексе. Руководители областной профсоюзной организации встретились с парнями, высказали слова благодарности и вручили подарки.

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