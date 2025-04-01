Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в январе текущего года проведены мониторинги соблюдения требований пожарной безопасности в ряде учреждений образования района.

Были проверены такие учреждения образования, как Буда-Люшевская и Октябрьские школы, детские сады и школы в Неговке, Рогини, Широком и Коммунаре.

В ходе мониторингов выявлен ряд нарушений законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности: зафиксировано хранение под маршем эвакуационной лестничной клетки горючих материалов, замки (запоры) дверей, расположенных на путях эвакуации, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Также отсутствует разработанный план эвакуации людей при пожаре и не обеспечена работоспособность системы автоматической пожарной сигнализации.

По итогам мониторингов руководителям учреждений были выданы рекомендации.

