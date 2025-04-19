Уже в эти выходные православные верующие отметят светлый праздник Пасхи, установленный в честь воскресения Христа!

19 и 20 апреля сотрудники ГАИ примут дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности в местах проведения мероприятий, посвященных празднованию Пасхи, чтобы праздник был безопасным!

Правоохранители ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, а также пресечение грубых нарушений ПДД, влияющих на дорожную обстановку.

Особое внимание будет уделено предотвращению дорожно-транспортных происшествий, выявлению «бесправных» и нетрезвых водителей.

Уважаемые участники дорожного движения, соблюдайте меры личной безопасности и будьте взаимовежливы!

Рекомендуем по возможности отказаться от использования личного транспорта и воспользоваться общественным.

В противном случае, оставляйте свои транспортные средства только в разрешенных для этого местах, не создавая препятствия проезду другого транспорта и проходу пешеходов.

Во избежание заторов вблизи храмов возможны изменения в организации дорожного движения, поэтому необходимо внимательно следить за дорожными знаками и сигналами регулировщиков.

Пешеходам и велосипедистам, рекомендуем проявлять повышенное внимание на дорогах, не выходить на проезжую часть, двигаться только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а в темное время суток обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.

Госавтоинспекция Гомельщины