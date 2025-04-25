Горячая весенняя пора наступила и для земледельцев КСУП «Кривск»: в эти дни здесь идет сев кукурузы, подсевают зернобобовые. В полях работают механизаторы Евгений Свердлов, Сергей Солоненко, Сергей Гавриленко, Степан Чубаков (старший). К ним присоединились энергетик Степан Чубаков (младший) и инженер Александр Белбухов, пересев на трактора.

Под «царицу полей» отведено 1400 га: 400 га – на зерно, остальные – на силос. Трактор МТЗ 1523 под управлением Сергея Гавриленко оборудован кукурузной сеялкой ТС-М 8000А производства ОАО «Мозырьтехсервис». Она предназначена для одновременного внесения семян и удобрений: рядом с зерном кукурузы падает гранула с удобрением. Такой способ позволяет питать корни появившегося ростка и обеспечить ему благоприятную среду для дальнейшего роста. На утро пятницы уже пройдено 208 га кукурузы.

Аграрии КСУП «Кривск» уверены, что с поставленной задачей справятся в срок.