Частный предприниматель Николай Константинович несогласен с отказом БТИ в регистрации торгового объекта в Новобелицком районе областного центра. Необходимо изменить целевое назначения здания. В случае, если обратившийся не готов выполнить нормы законодательства и привести документацию в соответствие, глава региона предложил ему обратиться в суд.

В Гомеле по улице Пионерской планируется построить многоэтажный дом. В 2024 году провели обсуждение концепции здания, для его возведения необходимо согласие жильцов частных домов на снос. Те, кто согласен, обратились к председателю облисполкома с просьбой ускорить процесс, они переживают, что их сосед не даст согласие на строительство. Специалисты объяснили, что часть собственников действительно против многоэтажки, однако в ближайшее время вопрос будут решать через суд. Сносу быть, резюмировал Иван Крупко, после чего территорию благоустроят и построят там новый дом.

Гомельщина официально