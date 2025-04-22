Надо отметить, что с марта профсоюзы осуществляют общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда во всех регионах Беларуси.

Федерация профсоюзов в период посевной кампании запустила «горячую линию» по охране и условиям труда аграриев.

По вопросам соблюдения законодательства о труде, в том числе обеспечения спецодеждой, обувью, горячим питанием, учета сверхурочных обратиться можно по телефону +375 29 676-18-40. Обращения принимаются в будние дни с 8.30 до 17.30. Ни один звонок не останется без внимания.

Как отметил главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси Павел Манько, работа «горячей линии» позволит оперативно решать вопросы аграриев.

– Профсоюзные специалисты нацелены не только на предоставление консультаций, но и при необходимости готовы выехать на место, детально изучить ситуацию и помочь решить спорный вопрос, – подчеркнул главный технический инспектор труда ФПБ.

По словам Павла Манько, одни из самых частых нарушений, которые фиксируют профсоюзные специалисты, – допуск к выполнению тех или иных работ без прохождения инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда, а также работа без использования средства индивидуальной защиты.

– В каждом случае мы выдаем рекомендации на устранение нарушений, беседуем с нанимателями, работниками, оказываем консультативную помощь, – рассказал он.

К слову, работать «горячая линия» будет на протяжении всей посевной кампании.

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