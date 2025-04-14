Беспропускной режим будет действовать в эти дни с 8.00 до 17.00.



Ежегодно в дни поминовения усопших их в среднем посещает свыше 10 тысяч человек. Наибольшее количество людей приезжает в Ветковский, Наровлянский, Хойникский и Брагинский районы. В управлении уточнили, что в отдельных районах в этот период могут вводиться свои дополнительные даты и ограничения:

— Так, в этом году в Ветковском районе дополнительно 20 апреля будет открыт проезд на кладбища отселенных деревень Борьба, Косицкая, Рудня-Шлягина, Сивинка; 3 мая также без пропусков можно посетить места захоронения в Наровлянском районе — бывших деревнях Дерновичи и Тешков; 9 мая — кладбища отселенных деревень Борщевка, Буда, Молочки Хойникского района.

В то же время, по словам специалистов, по решению местных органов власти на некоторых территориях введены ограничения. В Наровлянском районе кладбища деревень Хутор-Лес, Хатки, Боровичи можно посетить только 27 апреля с 10.00 до 15.00, а места захоронения в населенном пункте Белая Сорока 27 апреля и 29 апреля с 8.00 до 17.00.

В управлении особо подчеркнули, что во время посещения зоны отселения у граждан должны быть документы, удостоверяющие личность, а также документы на автомобиль. Иностранным гражданам, направляющимся на кладбища Полесского радиационно-экологического заповедника, Хойникского, Брагинского и Наровлянского районов Гомельщины, которые относятся к пограничной зоне, дополнительно необходимо получить пропуск в пограничную зону. Белорусам соответствующий пропуск нужен при посещении мест захоронения в приграничной полосе.

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