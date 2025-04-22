С 27 по 29 апреля въезд в запретную зону будет свободным, сообщает главный специалист отдела координации деятельности на пострадавших территориях, административной практики и анализа Григорий Геращенко.

Для посещения кладбищ в указанный период необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также документы на транспортное средство. Отклоняться от маршрута движения запрещено. При благоустройстве могил следует применять марлевые повязки, перчатки для предотвращения контактов с радионуклидами в пыли, образовавшийся мусор складировать в специально оборудованных местах, сжигать его нельзя. Запрещается разведение костров и поджигание травы, ибо неосторожное обращение с огнем может привести к пожару. По окончании работ верхнюю одежду тщательно встряхнуть, открытые части тела вымыть привезенной с собой водой.

Особое внимание – детям. Они не должны отлучаться далеко от кладбища, так как рискуют пораниться о ветви упавших деревьев, получить травму в заросших травостоем ямах. Не исключено и падение в шахты заброшенных колодцев.

«Помните о безопасности. Мобильная связь в зоне отселения неустойчивая, поэтому при необходимости вызвать подмогу будет затруднительно, – предупреждает Григорий Геращенко. – В случае дождливой погоды из-за распутицы подъезды к отдельным захоронениям могут быть затруднены. В основном это кладбища, расположенные в лесных кварталах и среди полей. Помощь может прийти не сразу, просьба с пониманием отнестись к сложившейся ситуации».

За информацией обращайтесь по адресу: г. Чечерск, ул. Советская,17, тел. 8 (02332) 7-88-35.