Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 апреля собрал заседание Совета безопасности, на рассмотрение которого вынесен доклад о состоянии нацбезопасности и мерах по ее укреплению, передает корреспондент БЕЛТА.

«Нам предстоит рассмотреть итоги проделанной работы, состояние национальной безопасности в истекшем 2024 году и, что самое важное, — меры по укреплению национальной безопасности. Напомню, порядок оценки был скорректирован. Это нашло отражение в соответствующем указе. С учетом динамики обстановки, утвержденных приоритетов социально-экономического развития уточнены были и индикаторы, их пороговые значения, субъекты данного процесса и другие вопросы», — сказал Александр Лукашенко.

В связи с этим впервые в формате заседания Совета безопасности необходимо предметно обсудить обстановку в каждой из девяти сфер национальной безопасности, отметил глава государства. «Указанные вопросы в полном объеме содержатся в Концепции национальной безопасности, которая была утверждена решением Всебелорусского народного собрания», — добавил Президент.

Он подчеркнул, что Концепция — это важнейший документ стратегического планирования, он затрагивает основные интересы людей, их жизненные приоритеты. «В первую очередь — гарантии мира и безопасности. Не только сегодня, но и в будущем. Хотя в некоторых странах работа с документами, раскрывающими суть происходящих процессов в стране и мире, глубоко засекречена», — заметил глава государства.

Участниками заседания стали члены Совета безопасности, приглашенные должностные лица, которые в рамках своей компетенции непосредственно отвечают за конкретные сферы национальной безопасности, проводят мониторинг динамики по каждому индикатору.

«С докладом я ознакомился. Комплексный документ. Вы дадите ему оценку. Хочу нацелить присутствующих на серьезную работу. Непосредственно от каждого из вас хотел бы услышать реальную оценку ситуации. Четко, объективно доложите о проблемах, которые у нас имеются. Все вопросы, которые будут обсуждаться, мы должны обязательно учесть при подготовке Послания Президента Беларуси белорусскому народу и Национальному собранию. Очень важно высказаться, кто с чем не согласен, где еще есть узкие места и, главное, что еще необходимо сделать, чтобы эти проблемы решить» — обозначил ряд вопросов белорусский лидер.

/Будет дополнено/.