С 1 мая 2025 г. в Беларуси увеличится бюджет прожиточного минимума (БПМ). Соответственно, вырастут и социальные выплаты, которые привязаны к нему.

В частности единовременное пособие в связи с рождением ребенка составит:

— на первого ребенка – 4625,8 руб. (+149,4 руб.);

— на второго и последующих детей – 6476,12 руб. (+209,16 руб.).

Единовременная выплата женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 462,58 руб. (+14,94 руб.).

Ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет вырастет на 7,47 руб., до 231,29 руб.

Кроме того, пропорционально росту БПМ изменятся и пособия на детей для отдельных категорий семей. Пособие на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида), – составит 231,29 руб., а на ребенка-инвалида старше 3 лет – 323,81 руб.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет будет равно:

— с I и II степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет – 462,58 руб.;

— с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет – 555,1 руб.

Ежемесячное пособие на детей до 18 лет, инфицированных ВИЧ, составит 323,81 руб.

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