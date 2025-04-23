С 21 по 25 апреля на территории Буда-Кошелевского района проводится профмероприятие направленное на профилактику ДТП с участием велосипедов, а также пешеходов, передвигающихся на СПМ.

С 27 октября 2022 года вступили в законную силу новые требования Правил дорожного движения, благодаря которым электрогаджетам присвоено обобщенное понятие, урегулирован порядок их действий при управлении, при этом лица, ими управляющие, наделены определенными правами и обязанностями.

Электросамокат, гироскутер, сигвей, моноколесо называются теперь «средства персональной мобильности» (СПМ) — и понимаются как устройства или приспособления, не являющиеся транспортными средствами, приводимые в движение двигателем и предназначенные для индивидуального или совместного (в случае наличия специально оборудованных мест для сидения) использования пешеходами.

ВАЖНО!

Средства персональной мобильности:

не считаются транспортными средствами. При этом у них должны быть исправные тормозная система и руль (при наличии);

при передвижении пешеходу рекомендуется использовать защитную экипировку (шлем, наколенники, нарукавники и т.д.);

могут ехать по велодорожке, а при отсутствии — по тротуару, пешеходной дорожке либо обочине, не создавая препятствий для пешеходов;

пересечение проезжей части дороги на средстве персональной мобильности должно осуществляться по велосипедному переезду или велосипедной дорожке с соблюдением требований, предусмотренных ПДД для движения велосипедистов, а в случае отсутствия велосипедного переезда или велосипедной дорожки — в местах, предусмотренных для пешеходов;

скорость движения должна быть не более 25 км/ч;

управление в алкогольном или наркотическом состоянии категорически.

На средстве персональной мобильности ЗАПРЕЩЕНО:

перевозить пассажиров вне специально оборудованных мест для сидения, предусмотренных конструкцией СПМ;

не держаться за руль (при его наличии);

передвигаться в возрасте до 14-ти лет (кроме пешеходных и жилых зон);

при выходе (выезде) на проезжую часть дороги и движении по ней совершать действия, угрожающие безопасности дорожного движения.

ВАЖНО!

В темное время суток и при недостаточной видимости пешеходам на СПМ необходимо обозначить себя световозвращающими элементами, а на средстве персональной мобильности должна быть установлена фара (фонарь), позволяющая своевременно обнаружить препятствие для дорожного движения.

Каждый велосипедист должен знать Правила дорожного движения!

Поэтому, Госавтоинспекция в очередной раз напоминает:

движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края, причем управлять велосипедом по дороге без сопровождения взрослого разрешено только с 14 лет;

при движении по дороге в темное время суток и или в условиях плохой видимости на велосипеде должны быть включены: спереди — фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади — фонарь, излучающий красный свет. При этом вне населенных пунктов велосипедист должен быть одет в одежду повышенной видимости со световозвращающими элементами (за исключением движения по велосипедной дорожке;

велосипедист обязан пересекать проезжую часть дороги по велосипедному переезду или велосипедной дорожке, а при их отсутствии по пешеходному переходу, на перекрестке по линии тротуаров или обочин, не создавая препятствий для движения пешеходов. При пересечении проезжей части дороги велосипедист вправе не спешиваться;

при подъезде к пересечению с проезжей частью дороги велосипедист должен заблаговременно снизить скорость движения, и убедившись, что выезд на проезжую часть дороги безопасен, пересекать ее со скоростью идущего шагом пешехода.

Велосипедисту запрещается:

использовать технически неисправные велосипеды, а также оборудованные с нарушением установленных требований;

двигаться по проезжей части дороги, обочине в условиях снегопада и (или) гололедицы;

перевозить пассажиров, за исключением случаев перевозки на велосипеде детей в возрасте до семи лет в велосипедном шлеме на дополнительном специально оборудованном сиденье, фиксирующем (предохраняющем) ноги ребенка;

перевозить грузы, которые выступают более чем на 0,5 метра по длине или ширине за габариты транспортного средства, а также грузы, мешающие управлению этим транспортным средством;

буксировка велосипеда и буксировка велосипедом, за исключением велосипедного прицепа промышленного производства;

поворачивать налево или разворачиваться на дороге, имеющей трамвайный путь, и на дороге, имеющей более одной полосы для движения в данном направлении.

ОГАИ ОВД Буда-Кошелевского райисполкома