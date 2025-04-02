Для обсуждения и принятия решения на сессию был вынесен ряд вопросов. Основным был отчет о работе райисполкома в прошедшем году.

Провела сессию председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева.

С докладом выступил председатель райисполкома Анатолий Гапоник, представив анализ деятельности районного исполнительного комитета, отметив значимые результаты и озвучив задачи на текущий год.



Как обозначил в своем выступлении глава района, подведение итогов ушедшего года – возможность проанализировать, что из намеченного в течение 2024-го удалось воплотить в жизнь и что еще предстоит сделать, определив пути дальнейшего развития района. Первостепенное внимание районного исполнительного комитета в прошлом году было уделено выполнению параметров прогноза социально-экономического развития района, мероприятий по улучшению жизнеобеспечения населения, благоустройству сельских населенных пунктов. По итогам работы за 2024 год из 12 прогнозных показателей и заданий социально-экономического развития обеспечено выполнение 10.

Анатолий Гапоник подробно остановился на деятельности и результатах работы основных отраслей народнохозяйственного комплекса района. Среди первостепенных задач на текущий год председатель райисполкома отметил следующие: в целях привлечения инвестиций в основной капитал и увеличения объемов производства продукции реализация инвестиционного проекта РУП «Белоруснефть-Особино» «Строительство фермы откорма цыплят-бройлеров вблизи д. Уза»; работа по вовлечению, сносу неиспользуемых объектов, находящихся в собственности района и собственности открытых акционерных обществ с долей района в уставных фондах более 50%; обеспечение полной занятости работников предприятий; создание новых предприятий и производств в целях трудоустройства граждан на вновь созданные рабочие места; обеспечение дальнейшего роста уровня заработной платы при обязательном условии роста производительности труда; развитие внешнеэкономической деятельности, рост экспорта товаров и услуг.

Завершая выступление, Анатолий Гапоник поблагодарил депутатский корпус района за совместную работу и выразил уверенность на дальнейшее плодотворное взаимодействие исполнительной и представительной ветвей власти, которое будет служить на благо района.

На сессии также были внесены изменения в ряд ранее принятых решений.