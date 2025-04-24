В Беларуси с 1 мая подорожают некоторые марки сигарет. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

«Табак-инвест» поднял цены на 10 копеек на сигареты «Корона слим», «Корона стиль» и «Корона элит».

По информации МНС, остальные компании повышать цены на табачную продукцию не планируют.

«АЛИДИ-Вест» установило цены на сигареты Dunhill Compact Silver в размере Br7,4.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.