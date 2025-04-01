Николай Адашкевич, директор Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа:

– На мой взгляд, вполне логично и обоснованно, что среди приоритетных направлений научно-технической деятельности в стране на ближайшую пятилетку, наравне с информационно-коммуникационными технологиями, технологиями машиностроения, приборостроения, микро- и наноэлектроники, биологическими, химико-фармацевтическими и медицинскими технологиями, определены и инновационные технологии в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности. Как и экономическая, и внешнеполитическая, продовольственная безопасность страны по-прежнему является одной из важных государственных задач, условием независимости нашего государства. Уверен, что и у ученых, стоящих у истоков той или иной идеи, и у практиков, которым предстоит эту идею реализовать, будет отличный стимул продемонстрировать свои знания, весь научный потенциал, чтобы их проект был включен в программу для последующей реализации.