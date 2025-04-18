Уроженец деревни Буда Люшевская погиб в августе 1943 года.

Накануне сотрудники районного отделения Департамента охраны МВД во главе с начальником отделения, капитаном милиции Сергеем Гулевичем благоустроили воинское захоронение: обновили надгробие, установили мемориальную табличку и новое ограждение, разбили цветник.



Сегодня в памятном митинге приняли участие представители районного отделения Департамента охраны МВД, руководитель клуба военно-исторической реконструкции «Память» Сергей Чучвага и его участники, учащиеся Николаевской СШ.



Настоятель прихода храма святителя Николая Чудотворца а.г Рогинь и прихода храма святого Архангела Михаила а.г Широкое Буда-Кошелевского района иерей Александр Асадчий осветил могилу погибшего героя.



Участники клуба «Память» троекратным залпом салютовали в честь партизана Дениса Кузьмича Зенина.



Присутствующие возложили цветы к обелиску и почтили память земляка минутой молчания.



