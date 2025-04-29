В Беларуси никто ни в коем случае не запрещает георгиевские ленточки. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с Президентом России Владимиром Путиным в Волгограде, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко напомнил, что в Беларуси помимо проводимого по инициативе России шествия «Бессмертного полка», в рамках которого в качестве символики используется георгиевская ленточка, молодежь ранее инициировала ежегодную акцию «Беларусь помнит». Оба мероприятия проводятся параллельно. «Когда вы открывали шествие «Бессмертный полк», мы в Беларуси этим путем пошли. Но молодежь параллельно с георгиевскими ленточками и шествием полка (инициировала акцию — Прим. БЕЛТА) «Беларусь помнит». И никто не запрещает ни в коем случае георгиевские ленточки, — подчеркнул белорусский лидер. — Хотя я поинтересовался историей. Советую, вот возьмите, пусть вам дадут историки всю информацию о георгиевской ленточке. Мы это не отрицаем. Хотя своеобразная все-таки история этой георгиевской ленточки», — подчеркнул белорусский лидер.

«Ничего плохого не вижу, если кто-то хочет георгиевскую ленту. Кто-то хочет «Беларусь помнит» — эти знаки (символику акции. — Прим. БЕЛТА). Вместе идут. Никто там ничего не делит. Ну кому-то ж надо пошуметь», — добавил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси посоветовал российскому коллеге не обращать внимания на отдельные негативные высказывания на этот счет. «У нас идея абсолютно одинаковая. Вы наши идеи знаете, мы знаем российские. Это одно Отечество, как я говорю, от Бреста до Владивостока», — сказал глава государства.

В свою очередь Владимир Путин согласился, что символы могут быть немножко разными, но важно другое — то, что стоит за этими символами.

«Суть», — поддержал коллегу Александр Лукашенко.

«За этими символами стоит наша общая история, наше настоящее и наше будущее. А оно у нас общее. Спасибо вам большое за такую позицию», — сказал Владимир Путин.