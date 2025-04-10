Внесены изменения в Инструкцию о порядке приема квалификационных экзаменов на право управления механическими транспортными средствами

При сдаче экзамена на категории B, C и D в условиях реального дорожного движения теперь будут три обязательных элемента: разворот на нерегулируемом перекрестке, левый поворот на перекрестке и движение с максимально разрешенной скоростью при наличии двух и более полос в одном направлении.

Тем, кто лишился прав, для их восстановления в обязательном порядке нужно сдавать теоретический экзамен и управление в условиях города. Для этой категории отменяется только площадка.