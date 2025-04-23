С 1 июля меняется порядок выплат пенсий и пособий через банк. Подробнее об этом агентству «Минск-Новости» рассказала заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ольга Василевская.

Тем, у кого нет базового счета, придется его открыть. Пособия на детей, назначенные органами соцзащиты, пособия по безработице, по уходу за нетрудоспособными, выплаты ухаживающим лицам в замещающей семье, адресная социальная помощь, пособия при рождении близнецов, материальную помощь к школе – все эти выплаты банки будут перечислять только на базовый счет. Открыть его можно бесплатно в следующих банках: ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белгазпромбанк», ЗАО «МТБанк», ОАО «АСБ «Беларусбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Приорбанк», ОАО «Белвнешэкономбанк», ОАО «Банк Дабрабыт», ОАО «Сбер Банк».

Ольга Василевская обратила внимание на то, что текущий (расчетный) счет нужно переоформить в базовый, чтобы и дальше получать выплаты.

Особенность базового счета в том, что с его владельца не взимается плата за осуществление операций, включенных в базовые условия обслуживания.

– По вопросам изменения правил перечисления социальных выплат на счетах в банках можно обращаться в районное управление по труду, занятости и социальной защите или непосредственно в банк, – уточнила Ольга Василевская.

Данное новшество не распространяется на пенсионеров старше 70 лет и инвалидов, которым пенсию приносят домой сотрудники почты или которые получают ее самостоятельно в отделении почты.

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