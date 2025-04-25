К акции «Лес! Дабро! Парадак!» присоединились представители райинспекции, районной профсоюзной организации работников АПК, Буда-Кошелевского опытного лесхоза, учащиеся аграрно-технического колледжа и Губичской школы. К слову, основное внимание данной акции направлено на благоустройство и наведение порядка в лесном фонде, обустройство мест массового отдыха граждан и памятных объектов. А завершится она 1 мая.

Отрадно, что молодежь активно участвует в подобных акциях, понимая, что каждый собранный мешок мусора – это шаг к здоровой экосистеме.