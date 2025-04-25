Экологическая акция «Беларусь синеокая» проходит в третьей декаде апреля и направлена на сохранение природного наследия страны – живописных озер и рек.

Как отмечает районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, мероприятие призвано объединить неравнодушных граждан в желании сделать наш общий дом еще краше: навести порядок, благоустроить территории, прилегающие к социально значимым водным объектам, и напомнить обществу о важности бережного отношения к природе. С этой целью райинспекция совместно с представителями районной профсоюзной организации работников АПК, Буда-Кошелевского опытного лесхоза, учащимися аграрно-технического колледжа и Губичской школы провели уборку прибрежной полосы реки Днепр на Губичском Кордоне.