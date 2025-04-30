На этом сделал акцент губернатор Иван Крупко на встрече с делегатами ВНС.

Отсюда – повышение эффективности всех сфер экономики области. Немало резервов есть в агропромышленном комплексе. Продолжится строительство жилья, развитие системы образования и здравоохранения с внедрением инновационных технологий, создание равных возможностей для жителей каждого из районов области, повышение уровня физической активности населения путем строительства новых и модернизации существующих спортивных объектов.

«Вместе со страной продолжим выстраивать отношения со всеми зарубежными партнерами. В приоритете – тесное взаимодействие с Российской Федерацией и всепогодное сотрудничество с Китайской Народной Республикой», – отметил председатель облисполкома.

Гомельщина официально