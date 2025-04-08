Конкурс проводится Гомельским областным центром туризма и экологии детей и молодежи и военным комиссариатом Гомельской области. На районном уровне – Уваровичским центром детского творчества и военным комиссариатом Буда-Кошелевского и Чечерского районов. По решению жюри определены победители районного этапа: 3 место заняла конкурсная работа учащейся Гусевицкой школы Ангелины Кушнеровой (педагог Наталья Авраменко), 2 место – у учащейся гимназии райцентра Дарьи Никитиной (педагог Оксана Гавриленко). Победителем признан учащийся Узовской школы Владислав Погарцев (педагог Ирина Погарцева). Со своей работой «Труженики тыла в годы Великой Отечественной войны» Владислав Погарцев примет участие в областном этапе конкурса.