Белорусы выражают высокий уровень доверия государственным СМИ в последние четыре года. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель директора по научной работе Института социологии НАН Беларуси Александр Посталовский, сообщает БЕЛТА.

Согласно опросу института, в течение последних четырех лет (2021-2024 годов) население Беларуси выражает высокий уровень доверия государственным СМИ. Александр Посталовский подчеркнул, что в этом, в частности, заслуга самих средств массовой информации и их хорошей работы. Большинство опрошенных белорусов выбирают телевидение как основной источник получения информации.

Для проверки достоверности актуального информационного события 62,6% обратятся к государственным СМИ.

/Будет дополнено/.