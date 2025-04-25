Председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова на неделе ознакомились с качеством приготовления пищи для работников сельхозпредприятий, организацией питьевого режима, условиями труда и санитарно-бытовыми условиями в хозяйствах района.

Следует сказать, что из восьми сельхозпредприятий, семь имеют собственные столовые. Так как в СУП «Морозовичи-Агро» нет собственного объекта общественного питания, руководитель хозяйства заключил договор с ОДО «Агротехкомплект», чтобы земледельцы, задействованные на посевной, были сытно накормлены.

Так, полноценное питание получают более 190 тружеников, занятых на весенне-полевых работах. Одним из сельхозпредприятий, которое на протяжении многих лет традиционно занимается организацией горячего питания работников сельхозотрасли, является КСУП «Губичи». Что немаловажно, питание аграриев здесь осуществляется за счет собственных средств хозяйства.

Профсоюзный актив в период посевной систематически проводит мониторинг объектов общественного питания по вопросам соблюдения законодательства об охране труда. В ходе мониторинга осматриваются все помещения столовых (горячие, овощные и холодные цеха, моечные кухонной и столовой посуды, морозильные камеры, складские и подсобные помещения, санузлы для персонала, душевые и гардеробные, обеденные залы), технологическое и вспомогательное оборудование, кухонная и столовая посуда, инвентарь и кухонная утварь. Не остается без внимания и наличие у работников необходимых средств индивидуальной защиты, санитарной одежды и обуви, а также их обеспечение смывающими и обезвреживающими средствами.

Как подчеркнула Валентина Ксензова, основная цель посещения сельхозпредприятий — контроль за качеством обслуживания и бесперебойной работой по обеспечению участников посевной питанием. При выявлении нарушений проводится разъяснительная работа с ответственными лицами и непосредственно с работниками на рабочих местах, а руководителям организаций вручаются рекомендации по устранению выявленных нарушений и устанавливаются сроки для их устранения.