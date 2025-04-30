Равномерное развитие страны

В каждом уголке нашей страны люди должны жить комфортно и достойно — то, о чем говорит Президент нашей страны. Для этого, конечно, должны работать предприятия, должна быть достойная заработная плата. Президент неоднократно ставил задачу: «Один район — один проект».

Точки роста и строительства, как подчеркнул недавно Президент, именно здесь — в регионах нашей страны. Поэтому Верхнедвинску развиваться!

Совет Республики — орган территориального представительства. И мы, проводя мероприятия под эгидой Совета Республики, должны координировать работу депутатского корпуса всех уровней.

Законодательная деятельность

Работая над законопроектами, нам очень важно знать то, что происходит на местах. Мы должны четко понимать, как законы будут реализовываться, ведь они будут работать на всю нашу страну.

Поэтому в Совете Республики действует Совет по взаимодействию органов местного самоуправления, работает экспертно-консультативный совет, экспертный совет. Мы выносим на рассмотрение очень важные, актуальные вопросы, которые задают люди нам.

Работа с людьми

5 мая мы проведем единый день приема граждан в Брестской области. Недавно проводили в Витебской области. Конечно, вопросов, с которыми обращаются граждане, много. Люди обращаются с вопросами житейскими — об улучшении жилищных условий, ремонте дорог, мостов…

Власть слышит людей, видит их проблемы и стремится своевременно решать их.

Экономика прежде всего

Будут деньги в бюджете — будет возможность решать все задачи, которые стоят перед государством. В Конституции у нас прописано — социально ориентированное государство. Значит, надо жить и работать так, чтобы нашим людям становилось из года в год жить комфортнее. Для этого сегодня созданы все условия в нашей стране. Президент нам сказал: хотим жить в мире и согласии — надо, чтобы каждый на своем рабочем месте делал то, что должен.

Сформируем бюджет — можем себе позволить и повышать пенсии, пособия, среднюю заработную плату и решать все задачи, которые взяло на себя государство: здравоохранение, образование, культура, безопасность нашей страны, что очень важно.

Все в конечном итоге зависит от состояния экономики страны, работу которой обеспечивают многие предприятия, включая Верхнедвинский маслосырзавод. Очень важно понимать, что успешная работа таких предприятий, как ваше – это вклад в копилку развития всей страны.

Председатель Совета Республики в формате открытого диалога выслушала работников предприятия, ответила на многочисленные вопросы.

Главным лейтмотивом разговора стала безусловная ценность мира и спокойствия в Беларуси, сохранить которые под силу всем вместе – добросовестной работой и искренним патриотизмом.

Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь