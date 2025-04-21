С поддельного аккаунта председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко в мессенджере Телеграм местным чиновникам пишут злоумышленники. Затравка беседы — как и во всех предыдущих случаях, когда разыгрывалась двухходовка с «куратором от КГБ».

На этот раз преступники залегендировались получше. Если раньше фейковые аккаунты чаще всего были созданы на Украине либо в других рандомных странах всего за несколько минут до разводки, то сейчас жулики действуют с аккаунта, зарегистрированного заранее, на белорусский номер.

Не поддавайтесь на уловки обманщиков! Если вы получили похожее сообщение от «начальства», немедленно сообщите об этом своему руководству лично и предупредите коллег!

Народный Антифейк