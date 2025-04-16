О возможностях юго-восточного региона Беларуси рассказал губернатор:

«Казахстан входит в тройку торговых партнеров Гомельщины. За последнюю пятилетку товарооборот нашей области с вашей республикой вырос в полтора раза. Основу экспорта составляет мясо-молочная продукция, сельскохозяйственная техника, продукция метало- и деревообработки. Непосредственно в Карагандинскую область поставляется продукция Рогачевского МКК и Туровского молочного комбината, БМЗ, мясокомбинатов, «Речицадрев», мебельной фабрики «Прогресс» и других».

В свою очередь импорт из Карагандинской области представлен фосфатами кальция, изделиями из черных металлов, ферросплавами и оборудованием. Предприятия Гомельской области и Республики Казахстан находятся в постоянном контакте, идет обмен визитами, участие в форумах и выставках, подчеркнул глава региона.

Гомельщина официально