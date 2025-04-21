Этому профессиональному принципу следуют сотрудники Жлобинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Владимир Никишин и Вячеслав Жуков, которые провели ряд мероприятий контрольного и познавательного характера на территории Буда-Кошелевского района.

Для учащихся местного аграрно-технического колледжа инспекторы организовали занятие с демонстрацией специальных средств и экипировки сотрудников инспекции, что вызвало немалый интерес у ребят.

В ходе полевого мероприятия в рамках специального комплексного мероприятия «Нерест», проходящего в настоящий момент по всей республике,

инспекторы посетили рыболовные угодья, где на практике с применением квадрокоптера и маломерного судна обследовали рыболовные угодья, а также провели разъяснительные беседы с рыбаками. Владимир Никишин и Вячеслав Жуков напомнили им, что в период нереста, который продлится в Гомельской области до 18 мая, запрещено осуществлять лов рыбы с использованием судов, в темное время суток, с заходом в воду, с использованием экрана телевизоров и, конечно же, сетей, других запрещенных орудий рыболовства.

Сотрудники инспекции также напомнили, что в период нереста проводится акция, направленная на изъятие у населения запрещенных орудий рыболовства, и лица, добровольно выдавшие сети и иные запрещенные орудия рыболовства, освобождаются от ответственности.