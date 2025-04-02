Событие приурочено к празднованию Дня единения народов Беларуси и России. В мероприятии приняли участие три команды: «Космополиты» (СШ №1), «Патриоты» (гимназия г. Буда-Кошелево) и «Айтигры» (аграрно-технический колледж).

Во время игры участники смогли продемонстрировать свою эрудицию и интерес к культуре и истории Беларуси и России. Каждая команда стремилась набрать максимальное количество баллов, проявляя организованность и сплоченность. Участники квеста посетили три станции: «Братские страны», «Музыкальная» и «Историческая», где их ждали разнообразные и увлекательные задания.

Ведущий мероприятия, напомнив о значимости исторической связи между белорусским и российским народами, отметил, что квест — это не просто игра, а возможность для молодых людей проявить свои знания и умения в решении задач.

По итогам победителями признана команда «Айтигры», второе место заняли «Патриоты», а на третьем месте – команда «Космополиты». Призеры и победители квест-игры были награждены дипломами.





