После войны учителя отдавали все свои силы, знания, опыт воспитанию молодого подрастающего поколения и служили примером патриотизма. Они были замечательными людьми, которые достойны нашей памяти и благодарности. История о педагоге, ветеране Великой Отечественной войны и труда Василии Никифоровиче Киселеве.

Родился Василий Никифорович в 1920 году в Николаевке в крестьянской семье. В 1938-м, после окончания средней школы, выбрал профессию военного и поступил в Смоленское стрелково-пулеметное училище, которое встретило юношу, как и положено, по-армейски, строгой дисциплиной, порядком, собранностью. Дни учебы, по воспоминаниям Василия Киселева, были наполнены изучением стрелкового оружия, занятиями по стрельбе, отработке тактических приемов ведения боя.

В июне 1941-го после досрочного окончания учебы он был направлен для прохождения службы на западную границу, в Гродненский укрепленный район. До начала Великой Отечественной войны оставалось ровно 4 дня…

Вот что вспоминал Василий Никифорович позднее, уже после войны: «На границе было неспокойно, по ночам у немцев был слышен гул моторов. Они подтягивали военную технику и войска к границе. Немцы часто пытались забрасывать диверсантов на нашу территорию под видом местных жителей или советских военнослужащих, однако их вылавливали наши пограничники.

Ночь с субботы на воскресенье была тихой, спокойной. День 22 июня 1941 года для меня запомнился на всю жизнь. По сигналу тревоги в составе боевого расчета я занял оборону в одном из многочисленных дотов, которые располагались возле границы. Вот над нами на небольшой высоте пролетели 16 фашистских бомбардировщиков. Как только самолеты начали пересекать государственную границу, гитлеровские наземные войска открыли огонь из всех видов оружия по нашей территории. Это было 22 июня 1941 года в 4 часа утра.

Вскоре показалась и вражеская пехота. Её наступление поддерживалось интенсивным артиллерийским обстрелом позиций советских бойцов. Во избежание окружения было принято решение вести огонь по противнику как изнутри, так и снаружи дота. Выйдя с товарищем наверх, мы заняли оборону. Обстрел продолжал усиливаться. Очередной взрыв снаряда оказался роковым: ранение в ногу, контузия. Пришел в себя в госпитале города Гродно. Врачи сказали, что меня вместе с сержантом в госпиталь доставили около 8 часов утра 22 июня 1941 года. Я был тяжело контужен: очень плохо слышал, не мог разговаривать, еле передвигался из-за болей в тазобедренном суставе. Сержанту ампутировали ногу.

Постепенно я восстанавливался от ранения. И снова передовая. В этот раз встретиться с врагом пришлось в оборонительных боях в районе Щорса, Бахмача, Харькова. Везде сражения были тяжелыми, с большими потерями наших бойцов. Даже не верилось, что могу уцелеть после беспрерывных атак фашистов. И все-таки в одном из ночных боев под Харьковом осенью 1941 года – очередное ранение. Госпиталь, лечение, возвращение в строй. В Саратове, где я оказался в момент формирования боевой части весной 1942 года, было немало белорусов. Многие из них перешли в распоряжение Центрального штаба партизанского движения, чтобы в дальнейшем вести войну в тылу врага на родной территории. В составе одной из таких групп я оказался в тылу врага, в Могилевской области. Более полугода выполнял обязанности начальника штаба группы, планируя успешное выполнение боевых заданий, которые поступали из Москвы. Приходилось вступать в столкновения с врагом, чтобы добыть необходимые сведения, парализовать коммуникации фашистов в прифронтовой полосе. Много пришлось пройти километров с боями по лесным тропам, непроходимым болотам.

В ноябре 1942-го группа возвратилась снова в Москву, к сожалению, не без потерь. А тем временем война уже катилась на запад. Третий год войны встретил бойцом-пехотинцем Брянского фронта, с частями которого участвовал в обороне и освобождении России, Украины, Прибалтики, Беларуси. Закончил войну в Восточной Пруссии (Кенигсберг) в звании подполковника.

Война закончилась. И мне, как кадровому офицеру, можно было поехать домой на побывку. Но здесь меня, увы, не ждали. К тому времени кто-то из односельчан, служивший в Красной Армии, после освобождения Николаевки сообщил родным, что лично видел, как их сын Василий погиб. Мать, оплакав меня, по христианскому обычаю отслужила молитву в церкви по сыну. И каково же было удивление всех, когда я появился на пороге родного дома в июне 1945-го. Слезы радости, причитания матери и крепкие объятия родных слились воедино – живой. После окончания войны еще год служил в армии, а затем был уволен в запас по состоянию здоровья».

После увольнения из Вооруженных Сил Василий Киселев всю свою жизнь посвятил педагогической деятельности на Будакошелевщине. Возглавлял педагогические коллективы Надеждинской семилетней, Недойской и Николаевской средних школ. За трудовую и боевую деятельность имеет 42 награды. Среди них: звание «Заслуженный учитель Белорусской ССР», нагрудные знаки «Отличник просвещения СССР» и «Отличник народного образования БССР», ордена Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Отечественной войны II степени, медали «За победу в Великой Отечественной войне», «Советский комитет ветеранов войны», «Жукова», «За оборону Киева», «За взятие Кенигсберга» и другие.

Проживая в Гомеле, Василий Никифорович вел активную общественную работу по военно-патриотическому воспитанию среди молодежи, выступал перед учащимися школ, средних специальных заведений и студентами вузов.

Подготовила

Наталья ЛОГУНОВА

Фото из архива