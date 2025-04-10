Один из важнейших документов — Директива №12 «О реализации основ идеологии белорусского государства» — был подписан 9 апреля Президентом Беларуси. Это ожидаемый документ, прежде всего потому, что велось немало дискуссий о том, в каком направлении развиваться и что брать за основу в работе в идеологическом пространстве. О значимости документа корреспондент БЕЛТА побеседовал с заместителем главы Администрации Президента Беларуси Владимиром Перцовым.

— Владимир Борисович, насколько значимым, своевременным и необходимым является этот документ?

— Время для такого документа объективно пришло. Президент часто в последние годы возвращался к вопросам идеологии, национальной идеи, ценностей и смыслов. Заняться идеологией, пропагандой и контрпропагандой было его прямым поручением. И мы над этим довольно активно работали.

Если говорить кратко, то по сути эта директива — своеобразная дорожная карта, которая необходима, чтобы описать простым и понятным языком концепцию государственности, сделать едиными подходы к организации и проведению идеологической работы по всей стране — в учебных заведениях, на предприятиях, чтобы доносить государственную повестку в том числе до граждан, занятых в частном секторе экономики. Можно сказать, что документ определяет единые правила игры в идеологическом поле.

— Как шла подготовка документа, кто принимал участие в разработке?

— К работе были подключены республиканские и региональные госорганы, экспертное и научное сообщества, представители средств массовой информации и гражданского общества.

При Администрации Президента была создана рабочая группа, приводившая к одному знаменателю огромное количество предложений, мнений и позиций. Работа была проведена колоссальная. При этом главным критерием был один — идти от жизни. Этот президентский принцип помогал отбрасывать все наносное, искусственное и надуманное. Поэтому документ, на мой взгляд, получился максимально практико-ориентированным.

В сухом остатке директива как указ программного характера решает ключевые задачи: в ней определяются идейные ориентиры белорусского общества на современном этапе развития, раскрывается механизм реализации идеологической работы, а также устанавливается оценка эффективности идеологической работы. А это ведь тоже очень важный момент для эффективной реализации документа.

Ведь на практике мы видели, что есть определенные нюансы в идеологическом пространстве, которые надо устранять. Для понимания: до вчерашнего дня в идеологической работе мы руководствовались документами 2003 и 2004 годов, которые, что очевидно, устарели для работы в современных реалиях. При этом еще и подходы к идеологической работе разнились от региона к региону. И потому было важно обобщить весь опыт и установить единые подходы в практических направлениях идеологической работы по всей стране.

— Что принималось во внимание при формировании основ идеологии белорусского общества, которые утвердила подписанная Президентом Директива №12?

Действительно, наиболее важная составляющая директивы — утверждаемые ею основы идеологии белорусского общества. Это своего рода букварь гражданина страны. Это емкое и сжатое описание жизни белорусского общества и государства в преломлении прошлого, настоящего и будущего. Расставлены акценты в понимании белорусских смыслов и нарративов.

Одновременно хочу сказать всем критикам. Речь не идет о насаждении некоего единомыслия, речь идет о необходимости обладания гражданами страны четкими, понятными знаниями основ жизни своей страны. Каши в головах у людей быть не должно!

Если мы хотим воспитать думающих, патриотичных, готовых в случае необходимости встать на защиту своей страны граждан, четко осознающих, «что такое хорошо и что такое плохо», то должна вестись соответствующая работа, должны пропагандироваться в обществе соответствующие идеалы и ценности. И мы это будем делать.

Это прекрасно знают и наши так называемые западные учителя. Нам они навязывают принципы плюрализма, а у себя вводят наказания, вплоть до уголовных, за попытки пересмотра устоявшихся истин истории и современности своей государственности.

Невозможно представить себе немца, итальянца или поляка, рассуждающего о целесообразности единства своего государства, о каких-то альтернативных подходах к осмыслению прошлого. Мысли в голове такой нет и быть не может — настолько продуманно и четко сформирована концепция государственности и настолько же эффективно внедряется через все сферы жизни. Такая же однозначность в оценках должна быть и у нас.

И в завершение, если говорить про ключевые аспекты директивы, стоит обратить внимание на то, что в документе четко определяются понятие, цель, задачи, основные формы идеологической работы, субъекты ее реализации. Кроме того, директива устанавливает ключевые подходы к организации идеологической работы в трудовом коллективе и предусматривает обязанность реализации основ идеологии белорусского государства во всех сферах и субъектах хозяйствования независимо от формы собственности. Персональная ответственность за состояние идеологической работы возлагается на руководителя коллектива или отрасли.