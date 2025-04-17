Информационно-пропагандистская группа райисполкома под руководством заместителя председателя райисполкома Артема Гришай встретилась с трудовым коллективом ТЦСОН. В мероприятии также приняли участие прокурор района Андрей Комаров, заместитель начальника отдела экономики райисполкома Елена Грибова, заместитель начальника отдела образования райисполкома Наталья Козырева, заместитель начальника управления по работе с плательщиками Галина Ефименко, заместитель главного врача ЦРБ Мария Селеня, директор начальной школы, председатель районной организации РОО «Белая Русь» Татьяна Чечко.

Татьяна Чечко рассказала присутствующим о предпосылках Великой Отечественной войны, о ее этапах и последствиях, как для нашего народа, так и для всего человечества.

Вступая в диалог, Артем Гришай отметил: «Важно помнить эти события. Сегодня на Западе переписывают историю, пытаясь приуменьшить или вовсе отрицать вклад советского народа в Великую Победу. Это недопустимо. Мы не имеем права забывать, какой ценой далась Победа: сколько людей отдали жизни за родину, через какие страдания прошел наш народ и какими невероятными усилиями страна была восстановлена после войны. Сегодняшние события показывают, что память стирается, а уроки прошлого остаются неусвоенными. Нам нужно помнить наше прошлое и сохранить Беларусь свободной и независимой».

В свою очередь, Андрей Комаров подчеркнул, что фальсификация истории началась уже давно, и ее последствия очевидны: сегодня многие жители европейских стран уже не считают Советский Союз ключевой силой, обеспечившей победу над нацизмом. В таких условиях расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа приобретает особую значимость: оно не только восстанавливает историческую справедливость, но и противостоит попыткам пересмотреть итоги войны.

Наталья Козырева напомнила участникам встречи о том, что еще открыта регистрация на ЦТ и добавила, что учреждения образования района имеют возможность заключить целевые договора на обучение по востребованным специальностям. О возможности заключения целевых договоров на получение среднего специального и высшего медицинского образования для дальнейшего распределения в медицинские учреждения района рассказала Мария Селеня и проинформировала о проводимой в районе прививочной кампании. Порядок уплаты налогов владельцами криптовалюты пояснила Галина Ефименко.