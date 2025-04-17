Во встрече принял участие заместитель начальника Жлобинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Владимир Никишин.

Говоря об основной теме ЕДИ, в первую очередь Людмила Кураликова обратила внимание на проведение в нашей стране уникального проекта – концерта-реквиема «Каждый третий». Он посвящен великому подвигу советского народа и раскрыл все этапы Великой Отечественной. Его смогли посмотреть тысячи граждан со всей страны.

По последним данным в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа, свыше 570 лагерей смерти действовало на территории Беларуси, доказано проведение не менее 187 карательных операций, подвержено уничтожению не менее 12 тысяч сел и деревень, 288 деревень являются сестрами Хатыни. Об этих страшных фактах нельзя молчать, особенно в нынешнее время, когда нарастает деструктивная риторика ряда стран в отношении суверенных государств, не желающих беспрекословно встраиваться в навязываемый извне «порядок».

Людмила Адамовна отметила, что неслучайно сохранению исторической памяти отводится сегодня огромное внимание, данная норма закреплена в Конституции Республики Беларусь. Большая работа, в том числе и на территории района, проводится по благоустройству воинских захоронений и памятных мест, выявлению новых захоронений и постановке их на государственный учет.

«Задача для каждого из нас – на генетическом уровне чтить память, сохранять историческую правду, своими делами приумножать подвиг белорусского народа в годы Великой Отечественной войны», – выразила уверенность заместитель председателя.

Владимир Никишин, доводя информацию, касающуюся правил ведения охоты, рыбалки, заготовки древесины и ответственности за противоправные действия по отношению к природным богатствам, донес основную мысль выступления: «Охранять природу – значит охранять Родину».

Члены информационно-пропагандистской группы, начальник штаба РОВД Денис Смоляков и директор ЦБУ №307 ОАО «АСБ Беларусбанк» Вера Гаева по своим направлениям напомнили присутствующим о важности информирования родственников, пожилых граждан, детей о новых видах киберпреступлений, а также о перечне предоставляемых банковских услуг.