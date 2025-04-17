Во время диалога говорили о подвиге белорусского народа и 80-летии победы советского народа в Великой Отечественной войне.



«Есть события, значение которых не тускнеет от неумолимого бега времени. К ним относится победа советского народа в Великой Отечественной войне. Сколько бы десятилетий ни прошло, память о подвиге доблестных победителей и благодарность за завоеванную свободу навсегда будет в наших сердцах. Сохранение исторической правды о войне должно быть сознательным выбором каждого, кто гордится героическими подвигами советских солдат и стремится сберечь мир, завоеванный нашими дедами и прадедами. Значимым также должно являться воспитание подрастающего поколения в духе нравственности и патриотизма. Мы не имеем права забывать уроки истории, которую на Западе сегодня пытаются перекроить «под себя», – подчеркнул Анатолий Гапоник. – Работа по увековечению памяти защитников Родины – это выражение признательности и исполнение священного долга белорусского народа перед предками, пожертвовавшими своими жизнями ради нашей свободы. Поэтому особое внимание в районе должно быть уделено обелискам, мемориальным комплексам, братским могилам и воинским захоронениям, деятельности по их благоустройству и поддержанию надлежащего порядка».