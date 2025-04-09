Одна из улиц агрогородка Глазовка названа в честь братьев Стригалевых. Еще до войны в семье бывшего батрака Трофима Сидоровича Стригалева и его супруги Синклетты Дорофеевны воспитывались 8 детей – пятеро сыновей и три дочери. Когда в Глазовке образовался колхоз, дружные, трудолюбивые братья Стригалевы одними из первых решили вступить в него. Убедили и своего отца принять непростое решение: «Вот увидишь, отец, заживем по-новому, а вместе нам многое по силам», – говорили сыновья. Позднее Трофима выбрали председателем сельсовета, Федору и Роману бригаду доверили, а Алексей возглавил соседний колхоз. Вот такими они запомнились односельчанам – ответственными до дела. Но они не только умели хорошо работать: вся местная молодежь тянулась к ним. Бывало, вечером выйдут за околицу братья Стригалевы с гармонью: Алексей меха растягивает и запевает, а Трофим и Роман в пляс идут.

Неудивительно, что все четверо – Алексей, Роман, Трофим и Федор, когда началась война, одними из первых ушли на фронт сражаться с врагом. Алексей был в звании майора, трое других братьев – лейтенантами. Тридцать орденов и медалей заслужили они своей воинской доблестью, приближая долгожданную Победу. Среди них – медали «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

К сожалению, в мирную жизнь вернулся только Трофим. На Алексея, Романа и Федора отец получил сразу три похоронки. Можно только представить, насколько было велико горе родителей, в одночасье потерявших сразу троих сыновей. Через месяц-два от Трофима родителям пришла весточка, что жив, но ранен. В сентябре 1944-го его демобилизовали по инвалидности. Но не привык Трофим без дела сидеть дома: он же из рода Стригалевых. Бывшего фронтовика избрали председателем местного колхоза. Несмотря на незаживающие раны, много сил отдал он восстановлению разрушенного хозяйства. К сожалению, судьбой ему было отмерено всего 55 лет: его не стало в 1960-м.

Мать героев, Синклетта Дорофеевна, ушла из жизни через три года, пережив шестерых детей, трое их которых погибли на полях сражений. Материнский подвиг женщины был по-достоинству оценен даже спустя десятилетия…

Думаю, многие жители Глазовки помнят тот осенний день 2006 года, когда на братской могиле встречали российскую делегацию, посетившую Будакошелевщину с почетной миссией – награждением Синклетты Дорофеевны Стригалевой орденом Великой Победы. По мнению членов Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка Российской Федерации, подвиг солдатских матерей, потерявших на фронтах Великой Отечественной сыновей и дочерей, не должен быть забытым. На тот момент члены АБОП, отыскивая на территории бывшего Советского Союза женщин, которым пришлось получить не одну, не две похоронки, таким образом отдавали им огромную дань памяти, нередко посмертно. Так было и с нашей землячкой Синклеттой Дорофеевной, не дожившей до того памятного дня. Награду вручили ее внукам.

Сегодня орден Великой Победы, как и фотографии, документы, награды членов семьи Стригалевых, бережно хранят их предки – внуки и правнуки. А их имена высечены на мемориальной плите братской могилы среди десятков других колхозников-земляков, ушедших на фронт.

Отрадно, что память о героических земляках живет и среди нынешнего поколения жителей агрогородка Глазовка. Подъехав к первому дому на улице им. Братьев Стригалевых, хозяйка домовладения отметила, что их улица названа в честь настоящих героев, а она, как и все односельчане, гордится их подвигом и бережно хранит в памяти.

Наталья ЛОГУНОВА

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