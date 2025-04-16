Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины в 2025 году проведет первый набор на специальность «управление информационными ресурсами». Об этом сообщили БЕЛТА в вузе.

Новая специальность открыта на экономическом факультете. Для поступления абитуриентам нужно будет сдавать белорусский или русский язык, математику и иностранный язык. Срок обучения — четыре года. Выпускникам присвоят квалификацию «Менеджер информационных систем. Экономист». Во время образовательного процесса планируется задействовать кадровый потенциал трех факультетов: экономического, факультета математики и технологий программирования, факультета физики и информационных технологий.

Как подчеркнули в университете, появление новой специальности обусловлено требованиями времени. «Сейчас большой спрос на квалифицированных и конкурентоспособных специалистов в сфере цифровой экономики. В настоящее время на экономическом факультете уже осуществляется подготовка специалистов, способных синтезировать в себе набор профессиональных компетенций в области экономики и информатики. Это выпускники специальности «экономическая информатика». И мы стараемся еще более активно внедрять новые и востребованные образовательные продукты, к которым и относится специальность «управление информационными ресурсами», — рассказал декан экономического факультета ГГУ имени Ф. Скорины Андрей Костенко.

«Подготовка специалистов по этому направлению востребована не только в IT-сфере, но и в промышленности, энергетике, сельском и лесном хозяйстве, сфере услуг, органах государственного управления, банковской и страховой сферах, а также в сфере обслуживания населения, здравоохранении и других отраслях народно-хозяйственного комплекса страны», — перечислил он.

Выпускники специальности смогут оказывать информационные услуги организациям различных отраслей, управленческим структурам и IT-пользователям. Они смогут в том числе руководить проектами аналитической поддержки принятия решений, проектирования корпоративных информационных систем, управления проектированием и внедрением информационных технологий.

«Можно констатировать, что интересы предприятий разных отраслей в таких специалистах и наличие необходимых компетенций в университете удачно совпадают. Именно запрос от работодателей стал толчком для открытия специальности «управление информационными ресурсами» на экономическом факультете Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины», — подытожил Андрей Костенко.