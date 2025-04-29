Под Варшавой перевернулся автобус с гражданами Беларуси, России и Украины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на местные СМИ.

По информации, во вторник, 29 апреля, примерно в 3 часа ночи (в 4 часа ночи по минскому времени) на скоростной автомагистрали S2 (южная окружная дорога Варшавы) недалеко от города Давиды произошла авария. Автобус, перевозивший 26 человек из Украины, России и Беларуси, при выезде со скоростной автомагистрали S79 врезался в ограждение, затем перевернулся на бок и врезался в фонарный столб.

В результате 13 пострадавших были доставлены в больницу, еще несколько человек находятся под наблюдением врачей скорой помощи.