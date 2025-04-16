Гомельским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства убийства 45-летнего жителя Гомеля, сообщили БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Как пояснили следователи, 6 апреля потерпевший приехал по хозяйственным делам в деревню Романовичи, где вместе со знакомым дачником отправился в гости к местному жителю. Встреча не обошлась без спиртного. «В какой-то момент вспыхнул конфликт, в ходе которого хозяин дома нанес потерпевшему несколько ударов табуреткой и ножом. От полученных телесных повреждений гость скончался на месте происшествия. Для сокрытия следов преступления 77-летний мужчина закопал тело на приусадебном участке», — рассказали в УСК.

Однако знакомые горожанина забили тревогу из-за его исчезновения, обратились в милицию. При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в убийстве дачник был задержан.

Фигуранту предъявлено обвинение в убийстве по ч.1 ст.139 УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, назначено проведение ряда экспертиз.