БЖД: на железнодорожном переезде перегона Телуша-Красный Берег участка Осиповичи-Жлобин произошло столкновение поезда межрегиональных линий бизнес-класса №752 Минск-Гомель с лесовозом, который выехал на красный сигнал светофора

На момент произошедшего в поезде находилось 240 пассажиров. По оперативной информации никто из них не пострадал.

В результате аварии повреждены кабина поезда, два вагона и контактная сеть. Движение поездов на данном участке приостановлено.

Белорусская железная дорога принимает оперативные меры по ликвидации последствий инцидента. Для доставки пассажиров к местам назначения будет организован дополнительный поезд.

Более подробную информацию можно получить по телефону 105 Контакт-центра Белорусской железной дороги.

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