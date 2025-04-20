Уважаемые жители православного и католического вероисповедания Будакошелевщины, от всей души поздравляем вас со светлым Воскресением Христовым!

Этот великий праздник символизирует духовное обновление, торжество жизни, укрепляет извечные ценности – веру, надежду, любовь, наполняя сердца людей особым трепетом, глубокой и искренней радостью, желанием творить добрые дела, окружать заботой родных и тех, кто нуждается в сострадании и поддержке. Святая Пасха имеет большое значение для всех, кто дорожит духовными традициями нашего народа, его богатой историей и культурой.

Пусть пасхальные дни наполняют ваши сердца самыми светлыми чувствами, согревают теплом, объединяют для решения общих проблем. Желаем вам крепости сил, взаимопонимания, оптимизма, бодрости духа и благополучия. Счатья и мира в каждый дом!