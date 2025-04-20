Дорогие друзья!

Примите сердечные поздравления с Христовым Воскресением.

Этот праздник неизменно несет свет веры, надежды и любви, побуждает к добрым поступкам, напоминает о непреходящем значении духовно-нравственных ценностей, которые служат опорой для нашего общества.

В этот день особенно проникновенно ощущается непреложность вечных христианских идеалов — люди верят в торжество справедливости, самопожертвования и милосердия. Сегодня нам всем необходимы очень важные и простые истины: мир, вера, спокойствие в доме и на Земле. В светлый праздник Пасхи все это приобретает особый смысл как символ гармонии и взаимопонимания.

Пусть благодатная атмосфера этого торжества всегда царит в ваших домах, помогает сохранять самое главное — душевный покой, взаимопонимание, дружбу, верность и любовь.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во имя процветания родной Беларуси.

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова