В этом уверена директор представительства Белгосстраха по Буда-Кошелевскому району Людмила Журавлева. Великая Отечественная не обошла и ее родных.

Сколько бед принесла война, сколько слез! Из каждой семьи ушли на фронт отцы и деды, мужья, братья и сестры. Тысячи людей подверглись неимоверным мучениям – это неутихающая боль всех белорусов. Но советский народ выстоял и победил.

«К счастью, войну я видела только в кино и читала о ней в книгах. Но и этого было достаточно, чтобы понять, сколько боли, страданий и горя принесла она людям. Это страшное было время, – делится Людмила Владимировна. – О Великой Отечественной мне рассказывала мама, а ей – мой дед Адам Иванович Ковтанюк, 1907 г.р. На защиту Родины он призван был в 1944-м райвоенкоматом Любарского района, что в Житомирской области Украины. Служил в 687-м стрелковом Краснознаменном полку 141-й стрелковой Киевской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии. В боях получил контузию, был ранен. Награжден орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и др.».

В наградном листе о представлении к награждению орденом Славы III степени младшего сержанта Адама Ковтанюка, как свидетельствуют архивные документы, читаем: «При прорыве обороны противника в районе населенного пункта Пасаглавки под сильным вражеским огнем при перемещении огневых позиций батареи своевременно подавал передок под орудие, был ранен в бою при переходе противника в контратаку, но не ушел с поля боя до окончательного отражения контратаки. За отвагу и мужество достоин награждения орденом «Слава третьей степени».

«Я горжусь своим дедом, он защищал нашу Родину от фашизма. Благодаря ему я сейчас хожу по земле и живу в мире, не слышу свист пуль над головой, – говорит Людмила Журавлева. – Мы должны всегда помнить о тех, кто добывал победу ценой собственной жизни, заботиться о ветеранах войны. С каждым годом их остается все меньше. Убеждена: пока мы помним прошлое, мы сохраняем будущее».

Подготовила Елена БЕЛКО