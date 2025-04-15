На могиле мирного жителя Михаила Филипповича Баранова, расстрелянного в годы Великой Отечественной войны, установили ограждение и обустроили цветник.

Благоустройство воинских захоронений – возможность почтить память солдат, партизан, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей страны. Важно помнить, какой ценой досталась Победа, чтобы ценить мир и стабильность.

80-летие Победы – важный повод для того, чтобы еще раз обратиться к истории Великой Отечественной войны, извлечь из нее уроки и передать их будущим поколениям. Знание исторической правды поможет молодежи стать достойными гражданами своей страны, готовыми к новым вызовам и способными сохранить мир на нашей земле.